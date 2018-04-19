Bingöl’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında tespit edilen PKK’lı terörist gruba yönelik F-16 ve silahlı insasız hava aracının da (İHA) da destek verdiği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3’ü M-16 9 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında, 19 Nisan 2018 günü İHA ile bir grup PKK/KCK terör örgütü mensubu tespit edilmiş, 1 F-16 savaş uçağı ile aynı gün ısı kaynağının bulunduğu bölgeye 4, Silahlı İHA ile 2 atım yapılmıştır. Operasyon bölgesine helikopter ile 6 JÖH timi sevk edilmiş, yapılan arama esnasında 2 bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmış ve 2 kadın bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
3’ü M-16 çok sayıda silah ele geçirildi
Açıklamanın devamında, "3 adet M-16 piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1adet Glock marka tabanca,1 Adet El Bombası,3 adet tabanca şarjörü,15 adet piyade tüfeği şarjörü, 2 adet video kamera, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan bölgeye helikopterle indirilen 6 Jandarma Özel Harekat timinin operasyonu sürdürdüğü öğrenildi. Bölgeye sevk edilen arama tarama timlerinin de Silahlı İHA ve F-16 ile ile atış yapılan bölgede çalışma yapacağı bildirildi.
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