Bingöl'de 275 kilo eroin ele geçirildi (2)

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON LİRA

Bingöl Valiliği, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kamyonda bulunan eroin miktarının 304 kilo, 301 gram, piyasa değerinin ise 11 milyon lira olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Uyuşturucu madde arama köpeği 'Kiraz' marifetiyle yapılan aramada kamyonun brandası ile demir tentelerinin arasına suntalar vasıtasıyla oluşturulan gizli bölme içerisinde 590 paket halinde piyasa değeri yaklaşık 11.000.000 (onbirmilyon) TL. olan 304 kilo 301 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, N.C. isimli şahıs göz altına alınmış olup 18.01.2018 günü adli mercilere sevk edilecektir. Ayrıca ele geçirilen eroin maddesinin sevkiyatında yer alan diğer şahıslar ile ilgili olarak soruşturma derinleştirilmekte çalışmalar devam edilmektedir. Uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadelemiz halkımızın da desteği ile artarak, kararlılıkla devam etmektedir."