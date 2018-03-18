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Bingöl’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri tarafından Genç kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda Servi Dikpınar mezrası kırsalında bir grup terörist tespit edildi.

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri tarafından Genç kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda Servi Dikpınar mezrası kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine Silahlı İnsansız Hava Aracının desteği ile düzenlenen operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Öte yandan Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında 18 Mart 2018 tarihinde sonbahar kış operasyonları kapsamında BTÖ’yü etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet büyük telsiz ele geçirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

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