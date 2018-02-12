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Bingöl’de 500 bin TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

Bingöl’de polis, durdurulan otobüste İran uyruklu 2 kişinin üzerinde piyasa değeri 500 bin TL olan metamfetamin maddesi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince doğu illerinden batı bölgelerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bingöl’de 500 bin TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’de polis, durdurulan otobüste İran uyruklu 2 kişinin üzerinde piyasa değeri 500 bin TL olan metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince doğu illerinden batı bölgelerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Elazığ yolu üzerinde durdurulan 34 plakalı otobüste İran uyruklu S.P. ve F.S. isimli kadınların şüpheli hareketler sergilemesi ve fiziki yapılarında anormallik olması üzerine yapılan aramada her iki kadının da bellerine sarılı toplam 16 paket halinde 3 kilo 315,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 500 bin Türk lirası olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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