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Bingöl’de 532 yangına müdahale edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son bir yılda merkez ve ilçelerde meydana gelen 532 yangına müdahale ettiği bildirildi.Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 2017 yılında il genelinde meydana gelen yangınlara başarıyla müdahale edildiği belirtildi.46 personel ve 7 araçla 24 saat aralıksız çalışan itfaiye erlerinin 353’ü anız ve ot olmak üzere 532 yangına başarıyla müdahale edildiği belirtilen açıklamada, yangınlarda bin 500 litre köpük kullanıldığı ifade edildi.İl ve ilçelerde meydana gelen 18 trafik kazasına da itfaiye ekiplerinin gittiği aktarılan açıklamada;" İtfaiye Müdürlüğüne intikal ettirilen ruhsat dilekçeleri doğrultusunda gerekli incelemeler yapılarak itfaiye tarafından 203 iş yeri açma raporu verildi.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son bir yılda merkez ve ilçelerde meydana gelen 532 yangına müdahale ettiği bildirildi.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 2017 yılında il genelinde meydana gelen yangınlara başarıyla müdahale edildiği belirtildi.
46 personel ve 7 araçla 24 saat aralıksız çalışan itfaiye erlerinin 353’ü anız ve ot olmak üzere 532 yangına başarıyla müdahale edildiği belirtilen açıklamada, yangınlarda bin 500 litre köpük kullanıldığı ifade edildi.
İl ve ilçelerde meydana gelen 18 trafik kazasına da itfaiye ekiplerinin gittiği aktarılan açıklamada;" İtfaiye Müdürlüğüne intikal ettirilen ruhsat dilekçeleri doğrultusunda gerekli incelemeler yapılarak itfaiye tarafından 203 iş yeri açma raporu verildi. Makbuz karşılığında 2 bin 875 TL gelir, su ve merdivenli araç kullanımından elde edildi. Kamu kurumlarındaki personellere yangın söndürme ve tatbikat eğitimi verildi. İlimizde arızalardan dolayı meydana gelen su kesintisi nedeni ile okul, yurt, cami, hayvan hanları ve mahallelere su dağıtımı itfaiyemiz tarafından sağlandı. Su baskınları nedeniyle 27 iş yeri ve meskenlere müdahalede bulunarak, gerekli raporlar düzenlendi”denildi.
Açıklamada ayrıca, son 4 yılda bin 358 yangın ve 59 trafik kazasına müdahale edildiği kaydedildi.

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