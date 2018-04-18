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Bingöl’de 59 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Bingöl’de kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen çoğu Afganistanlı 59 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şeref Karakolu önünde yapılan yol arama ve kontrolü sırasında bir otobüs durduruldu.

Bingöl’de kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen çoğu Afganistanlı 59 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şeref Karakolu önünde yapılan yol arama ve kontrolü sırasında bir otobüs durduruldu. Otobüste arama yapan ekipler, 53’ü Afganistan, 5’i Pakistan ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 59 yabancı uyruklu kaçak ile karşılaştı. Yabancı uyruklu şahıslar ekipler tarafından sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.
Şahısların gözaltına alınmasının ardından ekipler, olayın organizatörlüğünü yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli de yakalandı.

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