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Bingöl'de 59 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de yapılan kontrollerde bir otobüste, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 59 göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'de 59 kaçak göçmen yakalandı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de yapılan kontrollerde bir otobüste, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 59 göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurduğu bir otobüste, 59 kaçak göçmenin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığı, Şeref Jandarma Karakol Komutanlığı önünde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, Doğu illerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 53 Afganistan, 5 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 59 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaparak yakalanan 59 yabancı uyruklu şahıs hakkında, idari ve yasal işlem başlatılmış, organizatör olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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