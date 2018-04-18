Bingöl’de aranan 103 kişi yakalandı

Bingöl’de bir ay içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 kişinin yakalandığı bildirildi.
Mart ayından Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada;" Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Hırsızlık suçlarından haklarında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 80 bin TL adli para cezası ve aranma kaydı olan 6, Hırsızlık Suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz, Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Hırsızlık, Yağma, Hakaret, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Karşılıksız Çek Düzenleme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Tehdit suçlarından haklarında 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 103 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmişlerdir” denildi.
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