HABER

Bingöl’de aranan 103 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir ay içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 kişinin yakalandığı bildirildi.Mart ayından Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada;" Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Hırsızlık suçlarından haklarında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 80 bin TL adli para cezası ve aranma kaydı olan 6, Hırsızlık Suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz, Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Hırsızlık, Yağma, Hakaret, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Karşılıksız Çek Düzenleme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Tehdit suçlarından haklarında 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 103 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmişlerdir” denildi.

Bingöl’de bir ay içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 kişinin yakalandığı bildirildi.
Mart ayından Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada;" Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Hırsızlık suçlarından haklarında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 80 bin TL adli para cezası ve aranma kaydı olan 6, Hırsızlık Suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz, Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Hırsızlık, Yağma, Hakaret, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Karşılıksız Çek Düzenleme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Tehdit suçlarından haklarında 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 103 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmişlerdir” denildi.

Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?
Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa... Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...
İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.