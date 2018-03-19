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Bingöl’de aranan 150 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir ay içerisinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 150 kişinin yakalandığı bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Şubat ayında haklarında 1 yıldan 12 yıla kadar arama kararı bulunan 150 şahsın yakalandığını aktardı.Yapılan açıklamada," Uyuşturucu madde ihraç etme ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından haklarında 5 yıldan 12 yıl kadar kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan Z.A., F.P., M.Ç., V.N., F.B., O.Y., M.A., Y.Ç., F.B., hırsızlık suçundan haklarında 1 yıl 8 aydan 8 yıl 6 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan M.S., E.E., A.K.

Bingöl’de bir ay içerisinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 150 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Şubat ayında haklarında 1 yıldan 12 yıla kadar arama kararı bulunan 150 şahsın yakalandığını aktardı.
Yapılan açıklamada," Uyuşturucu madde ihraç etme ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından haklarında 5 yıldan 12 yıl kadar kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan Z.A., F.P., M.Ç., V.N., F.B., O.Y., M.A., Y.Ç., F.B., hırsızlık suçundan haklarında 1 yıl 8 aydan 8 yıl 6 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan M.S., E.E., A.K. ve F.T., nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından haklarında 2 yıldan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan D.T, S.K., F.Ö. ile çeşitli suçlardan haklarında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplamda 150 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, asayişin huzur ve temini için İl Emniyet Müdürlüğü personelimiz cansiperane şekilde büyük duyarlılıkla görevlerini sürdürmektedir”denildi.

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