Bingöl’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde karşılaşan 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki M.A. bıçaklanarak hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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