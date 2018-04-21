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Bingöl’de bıçaklı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.İddiaya göre, ilçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde karşılaşan 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde karşılaşan 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki M.A. bıçaklanarak hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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