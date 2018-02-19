Bingöl’de buzlanma kaza getirdi: 10 yaralı

Bingöl’de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 10 kişi hafif yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Sancak beldesi Kartal köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 12 AJ 532 plakalı minibüs, yolun buzlu olmasından dolayı kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kar tümseğine çarparak yan yatan minibüste bulunan 10 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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