HABER

Bingöl’de dilenci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Bingöl düzenlenen operasyonda kendilerini Suriyeli olarak tanıtan ancak çevre illerden geldiği tespit edilen 16 dilenci yakalandı.Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce çarşı merkezinde düzenlenen operasyonla, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep’ten gelerek kendilerini Suriyeli olarak tanıtan 4’ü çocuk 16 dilenci yakalandı.Operasyonda yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanarak, il dışına gönderildi.Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda dilencilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, "Söz konusu şahıslar, insanlarımızın duygularını istismar ederek, özelikle çocukları kullanıyorlar.

Bingöl’de dilenci operasyonu

Bingöl düzenlenen operasyonda kendilerini Suriyeli olarak tanıtan ancak çevre illerden geldiği tespit edilen 16 dilenci yakalandı.
Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce çarşı merkezinde düzenlenen operasyonla, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep’ten gelerek kendilerini Suriyeli olarak tanıtan 4’ü çocuk 16 dilenci yakalandı.
Operasyonda yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanarak, il dışına gönderildi.
Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda dilencilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu şahıslar, insanlarımızın duygularını istismar ederek, özelikle çocukları kullanıyorlar. Çevre illerden geldikleri tespit edilen dilenciler, yapılan işlemlerin ardından il dışına gönderildi. Vatandaşlarımız, bu şahıslara karşı daha hassas davranmalı ve ihtiyacı olmadığı halde dilenenlere dikkat etmesi gerekiyor” denildi.

Bingöl’de dilenci operasyonu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

Kaş’ta hortum korkuttu

Kaş’ta hortum korkuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.