Bingöl’de ev alev alev yandı

Bingöl’ün bir ev alev alev yanarak küle döndü.
Yangın, Yayladere ilçesine bağlı Doğucak köyünde bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Evi saran yangına yöre halkı müdahale edemeyerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle müdahale edilen yangın söndürüldü. Küle dönen evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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