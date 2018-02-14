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Bingöl’de feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:11 | Son Güncelleme

Bingöl’de yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı.

Bingöl’de yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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