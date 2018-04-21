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Bingöl’de mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi.Bingöl Valiliği, İl jandarma Komutanlığı tarafından Yayladere ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik yapmış olduğu operasyonda, 20 kilogram amonyum nitrat, 2 adet el bombası, 1 adet Zagros silah namlusu, 40 adet tuzaklanmaya hazır büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 16 adet elektrikli fünye, 1 adet zaman ayarlı fünye ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.Bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

Bingöl’de mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi.
Bingöl Valiliği, İl jandarma Komutanlığı tarafından Yayladere ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik yapmış olduğu operasyonda, 20 kilogram amonyum nitrat, 2 adet el bombası, 1 adet Zagros silah namlusu, 40 adet tuzaklanmaya hazır büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 16 adet elektrikli fünye, 1 adet zaman ayarlı fünye ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.
Bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

Bingöl’de mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de mühimmat ele geçirildi

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