Bingöl'de, PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 33 asker anıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 asker, düzenlenen törenle anıldı. O tarihte şehit askerlerin cenazesine ulaşan Özel Harekat timinde yer alan Yüksel Yerlikaya, törende, duygusal anlar yaşadı.

Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkinde, 24 Mayıs 1993 tarihinde yol kesen PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 33 asker için Anıttepe'de tören düzenlendi. Törene, Vali Ali Mantı, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. Program, 33 şehit için yaptırılan temsili mezar taşlarının üzerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Bingöl Valisi Ali Mantı, "Aradan 25 yıl geçmesine rağmen şehitlerimizin acısı, yüreklerimizde taze bir şekilde duruyor. Bu şehitlerimiz vatan için, din için, millet için, bayrak için canlarını feda ettiler. Onlar inşallah şehitlik mertebesinde, rabbimizle beraberler. İnşallah ülkemiz ve milletimiz kutsal değerleri uğruna her zaman topyekun olarak canını vermeye hazırdır. Ülkemize ezelden, ebede kadar hizmet etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve selamet diliyorum. Allah ülkemizi ilelebet payidar kılsın" dedi.