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Bingöl'de, PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 33 asker anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

 BİNGÖL'de 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 asker, düzenlenen törenle anıldı.

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 asker, düzenlenen törenle anıldı. O tarihte şehit askerlerin cenazesine ulaşan Özel Harekat timinde yer alan Yüksel Yerlikaya, törende, duygusal anlar yaşadı.

Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkinde, 24 Mayıs 1993 tarihinde yol kesen PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 33 asker için Anıttepe'de tören düzenlendi. Törene, Vali Ali Mantı, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. Program, 33 şehit için yaptırılan temsili mezar taşlarının üzerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Bingöl Valisi Ali Mantı, "Aradan 25 yıl geçmesine rağmen şehitlerimizin acısı, yüreklerimizde taze bir şekilde duruyor. Bu şehitlerimiz vatan için, din için, millet için, bayrak için canlarını feda ettiler. Onlar inşallah şehitlik mertebesinde, rabbimizle beraberler. İnşallah ülkemiz ve milletimiz kutsal değerleri uğruna her zaman topyekun olarak canını vermeye hazırdır. Ülkemize ezelden, ebede kadar hizmet etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve selamet diliyorum. Allah ülkemizi ilelebet payidar kılsın" dedi.

25 YIL AYNI DUYGULARI YAŞADI

O dönem askerlerin naaşlarına ulaşan Özel Harekat timinde görev yapan Yüksel Yerlikaya, duygu dolu anlar yaşadı. Törene katılmak için Antalya'dan geldiğini belirten Yerlikaya, şehit edilen 33 askerin intikamının alındığını belirtti. Yerlikaya, "O dönemde, 1993 yılında, burada Jandarma Özel Harekat timinde görev yapmaktaydım. O gün burada operasyondaydık. Operasyon akabinde, saat 17.00 sıralarında yol kesildiğini duyduk. Yol kesildikten sonra hemen buraya intikal etmeye çalıştık, ancak bize pusu kurdular. Sonrasında 64 askerin kaçırıldığını duyduk. Arama tarama faaliyetleri için dağlara çıktık. Ertesi gün, bu askerlerin bir yerde şehit edildiği bilgisi geldi. O araziye gittik ve 33 şehidimizin cenazesine ulaştık. 2 askeri helikopter ile cenazelerimizi alaya getirdik. Sonrasında operasyonlara devam ettik. Teröristlerden aldıklarımız oldu. Kaçırılan 64 askerimizden 33'ünü şehit ettikleri için, sağ kalan askerlerimizin kurtarılması için mücadele verdik. Peyderpey bunları aldık. Zor şartlar yaşadık. Bu askerlerimizi de kurtardık, bunların ellerinden ve intikamlarını da aldık. Bu olayı yaşadığımız içim üzgünüm. 25 yıl sonra buraya gelmek istedim" diye konuştu.

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