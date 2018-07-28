HABER

Bingöl'de, PKK'nın kullandığı sığınaklarda silah ve patlayıcılar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 2 sığınakta 1 kalaşnikof tüfek, 2 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Yayladere ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 2 sığınakta 1 kalaşnikof tüfek, 2 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Yayladere ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bingöl İl J.K.lığınca; Yayladere ilçesi mülki sınırlarında, 27 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonda tespit edilen 2 sığınak içerisinde; 1 ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 150 adet 7.62 mm fişek, 5 kalaşnikof şarjörü, 1 yelek, 1 palaska, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

PARTNERŞakacı Quaresma!Şakacı Quaresma!
Kardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdiKardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdi
Ablası kaçırılan gencin saldırısında ölü sayısı 2'ye çıktıAblası kaçırılan gencin saldırısında ölü sayısı 2'ye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.