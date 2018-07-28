Bingöl'de, PKK'nın kullandığı sığınaklarda silah ve patlayıcılar ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Yayladere ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 2 sığınakta 1 kalaşnikof tüfek, 2 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Yayladere ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bingöl İl J.K.lığınca; Yayladere ilçesi mülki sınırlarında, 27 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonda tespit edilen 2 sığınak içerisinde; 1 ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 150 adet 7.62 mm fişek, 5 kalaşnikof şarjörü, 1 yelek, 1 palaska, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."
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