Bingöl'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlediği operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karlıova ilçesi mülki sınırlarında, 9 Şubat 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtilerek, operasyonda ele geçirilen malzemelerle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"2 bin 880 adet fişek, 8 adet el bombası, 3 adet silah üstü termal dürbün, 205 adet elektrikli fünye, 1 adet anti personel roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü lazer noktalayıcı, 1 adet uzun namlulu silah dürbün monte hamili ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."
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