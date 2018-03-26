Bingöl’de silah kaçakçılarına operasyon: 11 gözaltı

Bingöl’de örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 11 şüpheli düzenlenen operasyola gözaltına alındı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla suça konu faaliyetlerine son vermek ve şüphelilerin yakalanması için Bingöl merkezli 11 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet yivsiz tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kılıca el konulmuştur. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı
Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı
Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları: 1 ölü, 2 yaralı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum