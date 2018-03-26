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Bingöl’de silah kaçakçılarına operasyon: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Bingöl’de örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 11 şüpheli düzenlenen operasyola gözaltına alındı.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla suça konu faaliyetlerine son vermek ve şüphelilerin yakalanması için Bingöl merkezli 11 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Bingöl’de örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 11 şüpheli düzenlenen operasyola gözaltına alındı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla suça konu faaliyetlerine son vermek ve şüphelilerin yakalanması için Bingöl merkezli 11 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet yivsiz tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kılıca el konulmuştur. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.

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