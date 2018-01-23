Bingöl'de sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

BİNGÖL, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirip, terör propagandası yaptığı iddiasıyla Bingöl'de 4 kişi gözaltına alındı.
Bingöl'de, TSK'nın, terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştirerek, terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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