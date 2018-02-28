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Bingöl’de terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:35 | Son Güncelleme

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait kıyafet ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığımızca Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında, 28 Şubat 2018 tarihinde BTÖ’nün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyon neticesinde muhtelif kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait kıyafet ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığımızca Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında, 28 Şubat 2018 tarihinde BTÖ’nün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyon neticesinde muhtelif kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

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