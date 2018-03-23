Bingöl'de teröristlere ait 60 kiloluk el yapımı patlayıcı imha edildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkez kırsalında tespit edilen, terör örgütü PKK tarafından 2 adet 12 kiloluk mutfak tüpüne tuzaklanarak hazırlanmış toplam 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı, imha edildi.
Jandarma ekipleri tarafından tespit edildikten sonra imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; merkez ilçe mülki sınırlarında, 22 Mart 2018 tarihinde 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine hazırlanmış uzaktan komutalı 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilmiş, gerekli emniyet tedbirleri alınarak yerinde imha edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
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