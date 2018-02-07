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Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:10 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Çukurtepe Köyü mevkiinde meydana geldi.

Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Çukurtepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Ömer Faruk Yıldırım idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

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