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Bingöl’de uyuşturucu ile mücadele

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 1 şüpheli tutuklandı, 735 gram toz esrar ile 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bingöl’de uyuşturucu ile mücadele

Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 1 şüpheli tutuklandı, 735 gram toz esrar ile 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu taciri 5 şüpheli yakalandı, 10 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden 735 gram toz esrar , 7 gram ot esrar ve 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bingöl’de uyuşturucu ile mücadele

Bingöl’de uyuşturucu ile mücadele

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