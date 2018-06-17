Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Aziz Önal/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 24 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında icra edilen operasyonda, Genç İlçesi Servi Köyü mülki sınırlarında yapılan aramada 24 kilogram kubar esrar ele geçirilmiş, olayda 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."
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