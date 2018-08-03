Bingöl'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 449 ecstasy hap ve 74.98 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 31 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 449 ecstasy hap ve 74.98 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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