Bingöl'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 449 ecstasy hap ve 74.98 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 31 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 449 ecstasy hap ve 74.98 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
FOTOĞRAFLI
Otostopla fuhuş yapıyorlardı! Böyle yakalandılar
İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!
Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü
‘Türk-Amerikan İlişkileri En Büyük Krizini Yaşıyor’
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Meclis'te HDP'ye büyük şok
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum