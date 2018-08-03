HABER

Bingöl'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 449 ecstasy hap ve 74.98 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 449 ecstasy hap ve 74.98 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 31 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 449 ecstasy hap ve 74.98 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklamaBingöl'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklamaBingöl'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklamaBingöl'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

PARTNERVe kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...Ve kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...
Motosiklet kazasında baba öldü, kızı ağır yaralandıMotosiklet kazasında baba öldü, kızı ağır yaralandı
Kargo aktarma merkezinde 384.5 kilo eroin ele geçirildiKargo aktarma merkezinde 384.5 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.