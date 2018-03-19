Bingöl’de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Bingöl’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklanırken, gümrük kaçağı 5 bin 890 adet sigara da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, Genç İlçesi Sürekli Köyünde ve merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesinde iki farklı adreste uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Her iki adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 960 gram toz esrar, 910 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler M.A.A, C.B. ve Y.B. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, C.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Gümrük kaçağı sigara ile ilgili yapılan çalışmada ise Bingöl-Elazığ karayolu üzerinde 2 ayrı otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 5 bin 890 adet kaçak sigara ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.