HABER

Bingöl’de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Bingöl’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklanırken, gümrük kaçağı 5 bin 890 adet sigara da ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı.

Bingöl’de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Bingöl’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklanırken, gümrük kaçağı 5 bin 890 adet sigara da ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, Genç İlçesi Sürekli Köyünde ve merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesinde iki farklı adreste uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Her iki adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 960 gram toz esrar, 910 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler M.A.A, C.B. ve Y.B. gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, C.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Gümrük kaçağı sigara ile ilgili yapılan çalışmada ise Bingöl-Elazığ karayolu üzerinde 2 ayrı otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 5 bin 890 adet kaçak sigara ele geçirildi.
2 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Bingöl’de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Bingöl’de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Siyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlarSiyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlar
Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!
Afrin'de sona doğruAfrin'de sona doğru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.