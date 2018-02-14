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Bingöl’de yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

Bingöl-Elazığ karayolunda hafif ticari araç ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolunun 15.

Bingöl-Elazığ karayolunda hafif ticari araç ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolunun 15. kilometresinde Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 12 DA 298 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 16 KE 592 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, otobüsteki 7 kişi de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayatını kaybedenler cenazesi, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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