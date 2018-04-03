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Bingöl’deki istismar sanıklarına ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan 5 sanığa 13 yıl ile 38 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan 5 sanığa 13 yıl ile 38 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Bingöl'de, 17 yaşındaki G.T.'ye 12 Ekim ile 26 Kasım 2017 tarihleri arasında şantaj yoluyla cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 5 kişi, 5 Aralık 2017'de tutuklandı. Sanıklar S.V., Y.K., M.K., F.K. ve Ö.F.R. hakkında Bingöl 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.
Davanın bugünkü karar duruşmasında, sanıklar hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, sanıklardan F.K.'yi 38 yıl, Ö.F.R.'yi de 34 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan yaşları 18'den küçük olan S.V.'ye 27 yıl, M.K.'ye 23 yıl 4 ay ve Y.K.'ye de 14 yıl hapis cezası verildi.
Cinsel istismara uğrayan G.T., koruma altına alınıp gerekli tedbirler alındıktan sonra ailesine teslim edilmişti.

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