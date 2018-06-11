HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Binlerce paket puro ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

  İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri yurtdışından kaçak yollardan getirilen 23 bin 425 paket puro ve sigara, 5 bin 340 paket sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likidi ele geçirdi.

Binlerce paket puro ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri yurtdışından kaçak yollardan getirilen 23 bin 425 paket puro ve sigara, 5 bin 340 paket sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likidi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube ekipleri yurtdışından kaçak yollardan getirilen puro ve elektronim sigaraların Fatih’te satışı yapldığı inbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Fatih Tahtakale Mahallesi’nde bulunan iki işhanında bulunan depolarda yurtıdışından kaçak olarak getirilen puro, sigara, ıslak puro, sigara kağıdı, tütün, elekronik sigara ve elektronik sigara likidinin toptan ve parakende satıldığını tespit etti. Polis ekipleri 8 Haziran’da yaptığı baskında 23 bin 425 paket puro ve sigara, 5 bin 340 paket sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likidi ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alınarak, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.

Güvenlik Şube ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin baskın yaptığı bir işyerinde bulunan gizli bölmeyi keşfetmeleri ve gizli bölmede bulunan binlerce paket puronun ele geçirilmesi görüntülere yansıdı. Ekiplerin, puroları poşetlere doldurarak el koyması kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

Binlerce paket puro ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındıBinlerce paket puro ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındıBinlerce paket puro ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındıBinlerce paket puro ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Bodrum'da 21 kaçak yakalandıBodrum'da 21 kaçak yakalandı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltıAdana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.