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Binlerce sivil Doğu Guta’yı terk ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Suriye’de Beşar Esad rejiminin 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde yaşayan binlerce sivil bölgeyi terk etmeye başladı.Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki binlerce sivil, şehir merkezini terk ederek Şam kırsalındaki Rusya’nın gözetiminde bulunan mülteci kamplarına göç etmeye başladı.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde yaşayan binlerce sivil bölgeyi terk etmeye başladı.
Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki binlerce sivil, şehir merkezini terk ederek Şam kırsalındaki Rusya’nın gözetiminde bulunan mülteci kamplarına göç etmeye başladı. Siviller, Hamuriye kasabası yakınlarında Esad güçlerinin açtığı "rüya yolundan" geçerek aktivistlerin temerküz kampları olarak adlandırdığı merkezlere gidiyor.
Öte yandan, Suriye güçlerine ait askeri basın merkezinden yapılan açıklamada, rejim güçlerinin Hamuriye kasabasının kuzeydoğu kısımlarında büyük miktarda tarım alanları ve fabrikaları ele geçirdiği belirtildi. Dün gece yine Suriye rejim güçleri Doğu Guta’nın Hamuriye kasabasına klor gazlı saldırıda bulunmuştu.

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