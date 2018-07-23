Binmeye çalıştığı motosikletle sürüklenerek yaralandı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Mehmet Özbay'ın (42), annesi Yordam Altunbulak'ı (64) bindirmek istediği çalışır haldeki motosiklet hareket etti. Motosikletle birlikte sürüklenen Altunbulak yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında, caddeden araç geçmemesi olası faciayı önledi. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Özbay, yürümekte zorlanan annesi Yordam Altunbulak'ı eve götürmek için 10 AJJ 28 plakalı motosikletine bindirmeye çalıştı. Bu sırada çalışır durumdaki motosiklet hareket etti. Sürücü ve annesi, hareket eden motosiklet ile birlikte sürüklenmeye başladı. Önde taksi durağında park halindeki taksiye çarpan motosiklet, daha sonra yolun diğer tarafına savruldu. Motosikletle birlikte yola savrulan Altunbulak yaralanırken, oğlu yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında trafiğin yoğun olduğu caddeden araç geçmemesi olası faciayı önledi. Yaralanan Yordam Altunbulak, haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi tarafından Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturna başlatıldı.
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