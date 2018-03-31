Aksaray’da kaldırımda yürüyen bir kadın, yukarıdan düşen taşa benzer parçadan bir adımla kurtuldu.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada yukarıdan taşa benzer bir parça düştü. Tam kadının geçtiği sırada düşen bu parçadan kadın bir adımla kurtuldu. Adımı attıktan sonra topuğunun tam arkasına düşen taşa benzer parça paramparça olurken, sesle irkilen kadın ve karşı taraftan gelen diğer kadın korktu. Yaşanan olay, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İnşaat çalışması olduğu tahmin edilen binadan düşen taşa benzer parça ve yaşanan inanılmaz kurtuluşun ardından bir süre duraklayan ve yaşadığı şoku atlatan kadın yürüyerek uzaklaştı.