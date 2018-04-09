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Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

İstanbul’da kendi SGK kayıtlarını komşuları için kullandırtan İbrahim-Özlem Sarıca çifti “soybağını değiştirmek” suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

İstanbul Bağcılar'da İbrahim - Özlem Sarıca çifti, kocası çalışmadığı için sigortası olmayan hamile komşusu Demet Bozkurt'a doğum sırasında yardımcı olmak istedi. Demet Bozkurt, sağlık kontrollerini Özlem Sarıca'nın SGK kaydından yapıyordu. Bozkurt 2008'de özel hastanede Sarıca'nın sağlık karnesini kullanarak doğum yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre, hastane, komşunun çocuğunu Özlem Sarıca'ya teslim etti. Bebeği almak istemeyen kadın, gerçeği anlattı. Hastane de skandal bir yol gösterdi: Plana göre hastane bebeği öldü gösterecek, Sarıca da köyünün muhtarını arayıp kâğıt üstünde ölen bebeği kendi kütüğünden düşürecekti. Köy muhtarı teklifi reddetti. Bu sırada gerçek anne baba Erdal-Demet Bozkurt çifti, Bağcılar Nüfus Müdürlüğü'ne başvurup evde doğum olduğunu beyan ederek "Nisanur" bebeği kendi üzerlerine kaydetti.

KAĞIT ÜZERİNDE İKİ AİLE...

Bebek iki ailenin üzerine göründü. Kocasının bu iş için para aldığını ileri süren Özlem Sarıca ile eşinin arası açıldı. Hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkan İbrahim Sarıca evsiz kaldı, ağabeyinin yanına sığındı. Son olarak karısının boşanma davası açacağını öğrenince de "canımdan bezdim" diyerek 18 Nisan 2014'te savcılığa eşi, komşu çift ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. İsmi geçenler hakkında "soybağını değiştirmek"ten dava açıldı.

ÇİFTİN CEZASI ERTELENDİ

Her sanık için 3 yıla kadar hapis istendi. 4 yıl süren yargılamanın ardından gerçek anne beraat etti. Sarıca çifti ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulanarak 10 aya düşürülen çiftin cezası ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul SGK hastane

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