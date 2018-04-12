Bir anda fenalaşıp yere düştü

Tekirdağ’da yaşlı bir adamın yolda fenalaşıp yere yığılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi İlyas Mahallesinde yaşandı. Yaşlı bir adamın yolda yürüdüğü esnada bir anda fenalaşıp, ayakta duramayıp yere düşme görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İlk olarak yerde yatan yaşlı adamı fark eden temizlik görevlileri sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekimleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.