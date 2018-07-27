Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

İzlenme sayısı ile doğru orantılı artacak şekilde Yedikule Hayvan Barınağı’na mama bağışının gerçekleştirileceği klip daha ilk günlerinde 50.000 izlenmeyi yakalayarak başarının habercisi oldu.

Ada Müzik etiketiyle çıkan ilk single çalışması ‘Deneme 1-ki’yi Temmuz ayı itibariyle dinleyicisiyle tanıştıran Emre Arslan ilk klip çalışmasını aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdüğü ‘Ah Bir Kedi Olsam’ şarkısına yaptı. İlk tepkilerin beklediğinden çok daha iyi olduğunu belirten Emre, hem bu ilk heyecanını paylaşmak hem de başlattığı iyilik hareketini desteklemek için tüm müzik/hayvanseverleri şarkıyı dinlemeye davet ediyor.

Sözü ve müziği kendine ait şarkı için “Bazen sadece bir ‘miyav’ demek bile yeterli olur aradığının aşk olduğunu anlatmak için” diyen Emre, şarkıdaki kedi olmak isteyen adamı da gülümseyerek anlatıyor. Single içinde yer alan diğer parçası ‘Bu Kalp Seninle’ ile de söyleyecek daha çok sözü olduğunu gösteriyor.

Müzik prodüktörlüğünü ve düzenlemelerini Volkan Başaran’ın yaptığı, Erekli Stüdyoları’nda kaydedilen şarkıların masteringi de Cem Büyükuzun tarafından yapılmış. Zengin bir enstrüman yelpazesine sahip olan single için Hasan Gözetlik, Cengiz Tural, Volkan Hürsever ve Cengiz Ercümer stüdyoya giren müzisyenlerden yalnızca birkaç tanesi.