Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

İzlenme sayısı ile doğru orantılı artacak şekilde Yedikule Hayvan Barınağı’na mama bağışının gerçekleştirileceği klip daha ilk günlerinde 50.000 izlenmeyi yakalayarak başarının habercisi oldu.
Ada Müzik etiketiyle çıkan ilk single çalışması ‘Deneme 1-ki’yi Temmuz ayı itibariyle dinleyicisiyle tanıştıran Emre Arslan ilk klip çalışmasını aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdüğü ‘Ah Bir Kedi Olsam’ şarkısına yaptı. İlk tepkilerin beklediğinden çok daha iyi olduğunu belirten Emre, hem bu ilk heyecanını paylaşmak hem de başlattığı iyilik hareketini desteklemek için tüm müzik/hayvanseverleri şarkıyı dinlemeye davet ediyor.
Sözü ve müziği kendine ait şarkı için “Bazen sadece bir ‘miyav’ demek bile yeterli olur aradığının aşk olduğunu anlatmak için” diyen Emre, şarkıdaki kedi olmak isteyen adamı da gülümseyerek anlatıyor. Single içinde yer alan diğer parçası ‘Bu Kalp Seninle’ ile de söyleyecek daha çok sözü olduğunu gösteriyor.
Müzik prodüktörlüğünü ve düzenlemelerini Volkan Başaran’ın yaptığı, Erekli Stüdyoları’nda kaydedilen şarkıların masteringi de Cem Büyükuzun tarafından yapılmış. Zengin bir enstrüman yelpazesine sahip olan single için Hasan Gözetlik, Cengiz Tural, Volkan Hürsever ve Cengiz Ercümer stüdyoya giren müzisyenlerden yalnızca birkaç tanesi.
Kendi deyimiyle şarkısının kahramanına ve onun barınaklarda yaşayan arkadaşlarına küçük de olsa bir faydası dokunsun isteyen Emre, bunun için Nestle’nin kapısını çalmış. Böylece, “Ah Bir Kedi Olsam” klibi, YouTube üzerinden izlenip paylaşıldıkça, Nestle Purina’nın sponsorluğunda, İstanbul Yedikule Hayvan Barınağı’na her 10.000 izlenme için 10 kg, toplamda da 5 tona kadar varabilecek mama yardımı yapılacak, mama kapları hep beraber doldurulacak.
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Emre Arslan, 9 Ağustos 1978’de İstanbul’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını İstanbul’da tamamlayan ve Marmara Üniversitesi mezunu olan Arslan, müzikle ilgilenmeye de yine üniversite yıllarında başladı.
İlerleyen yıllarda, profesyonel iş hayatını sürdürürken müziğe olan amatör ilgisini aldığı şan ve gitar dersleri ile geliştirdi. Henüz 17 yaşında ilk bestesini yapan ve günümüze kadar bu üretkenliğini sürdüren Emre Arslan, sanatın birçok dalıyla da ilgilenmeye çalışıyor. 5 yıldır aktif olarak doğaçlama tiyatro yapıyor ve bazı doğaçlama oyunlara da müziğiyle katkıda bulunuyor.
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