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Bir ayda 8 cep telefonu çalan kadın yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, son bir ayda yankesicilik yöntemiyle 8 cep telefonu çalan H.S.

Bir ayda 8 cep telefonu çalan kadın yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, son bir ayda yankesicilik yöntemiyle 8 cep telefonu çalan H.S. (30) adlı kadın gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerinde son günlerde yaşanan yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin H.S. olduğunu saptadı. Ekipler, düzenlenen operasyonla H.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında çaldığı 2 cep telefonu bulundu.
Son bir ayda 8 cep telefonu çaldığı tespit edilen H.S.'nin 7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
H.S., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Bir ayda 8 cep telefonu çalan kadın yakalandı

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