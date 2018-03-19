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Bir dakikada televizyonu alıp kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kayseri’de gece iş yerine giren hırsız, bir dakika içinde aldığı televizyonla kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yenipervane Mahallesi Atlas Caddesi’nde bulunan Şimşek apartmanında 8 Mart tarihinde meydana gelen olayda, apartmanın etrafında dolanan kapüşonlu, eldivenli bir kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bir dakikada televizyonu alıp kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı

Kayseri’de gece iş yerine giren hırsız, bir dakika içinde aldığı televizyonla kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yenipervane Mahallesi Atlas Caddesi’nde bulunan Şimşek apartmanında 8 Mart tarihinde meydana gelen olayda, apartmanın etrafında dolanan kapüşonlu, eldivenli bir kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bina etrafında bir süre dolanan hırsız, girdiği bir iş yerinden bir dakika kadar oyalandıktan sonra elindeki televizyon ile yine güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Bir dakikada televizyonu alıp kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı

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