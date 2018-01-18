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Bir gecede 2 işyerini soyan, 2 işyerine girmeye çalışan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da aynı gece 2 işyerinden hırsızlık yapan, 2 işyerine gitmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralaile görüntülenen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan biri 18, diğeri 15 yaşındaki iki kişi tutuklandı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Adapazarı'nda dün gece gece saatlerinde 2 işyerinden hırsızlık ve 2 işyerinden hırsızlık girişimi şüphelilerini güvenlik kameralarından tespit etti. Aynı gece bir lokantaya girmeye çalışan, başka bir lokantadaki yazar kasanın içindeki paraları çalan, bir kargo firmasından 1 cep telefonu ile 375 lira para çalan, son olarak bir kuaför dükkanına girmeye çalışan şüphelilerin 18 yaşındaki B.Ö. ve 15 yaşındaki T.T. olduğu belirlendi. İki hırsızın, 12 Ocak günü de Serdivan'daki bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. 9 hırsızlık kaydı bulunan B.Ö. ile 14 hırsızlık, 1 adet yaralama ve uyuşturucu kaydı bulunan 15 yaşındaki T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ö. ve T.T. tutuklandı.

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