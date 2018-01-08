Bir gün arayla ikinci ceset: Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş

Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1504’üncü sokaktaki bir eve, vatandaşların ihbarı üzerine giren polis, içeride elleri ve kolları bağlanmış bir şekilde, bir çuvala bırakılmış cesetle karşılaştı. Cesedin 10 yaşında zihinsel engelli bir çocuğa ait olduğu ve bir gün önce cesedi bulunan babanın oğlu olduğu tespit edildi.
Bir Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU
Mahallede bir gün arayla iki cesedin bulunması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.
Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.
(İHA)
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