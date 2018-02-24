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Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 14:43 | Son Güncelleme

Bursa’da bir haftada 3 benzinliği soyan silahlı ve kar maskeli 2 şüpheli adleyeye sevk edildi.

Bursa’da bir haftada 3 benzinliği soyan silahlı ve kar maskeli 2 şüpheli adleyeye sevk edildi. Son soygunlarını evlerine yakın benzinlikte yapan soyguncuları polis 100 güvenlik kamerasını inceleyerek evlerine kadar takip edip evlerinde yakaladı.
Bursa’da 14 ile 21 Şubat tarihleri arasında bir haftada 3 tane benzinliğin marketi silahlı ve kar maskeli şüpheliler tarafından soyuldu. Olaylarda silah kullanan soyguncular güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülenmişti. Bu olayların ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini tespit etmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda, izlenen 100 kamera kaydından M.Ç. (19) ve E.A.B.’nin (18) olayın şüphelisi olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler evlerinde gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 paket sigara ve iki adet silah ele geçirildi.
Zanlıların toplam 3 benzinlikten 9 bin lira çaldığı açıklandı.

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi

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Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi
2 / 7

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi
3 / 7

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi
4 / 7

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi
5 / 7

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi
6 / 7

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi
7 / 7

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi

Bir haftada 3 benzinliği soyan soyguncular adliyeye sevk edildi
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