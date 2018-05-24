HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bir haftadır kayıp olan gencin ailesi, yetkililerden yardım istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 16:19 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan Muhammed Sönmez'in (26) Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ailesi, çocuklarının hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Bir haftadır kayıp olan gencin ailesi, yetkililerden yardım istedi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan Muhammed Sönmez'in (26) Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ailesi, çocuklarının hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.
Cizre ilçesine bağlı Kurucu köyünden çalışmak için Kocaeli'nin Gebze ilçesine giden inşaat işçisi Muhammed Sönmez'den bir haftadan beri haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine haber verdi. Oğlu Muhammed'in 3 yıl önce Gebze'ye gittiğini, en son geçen hafta telefonda görüştüğünü belirten anne Nure Sönmez, "Maddi durumumuz iyi olmadığı için oğlum Gebze'ye gitti. İnşaatta çalışıyordu. Kendisi ile sık sık görüşüyorduk ve en son geçen hafta görüştüm. Parasını aldığını ve Ramazan bayramı için Cizre'ye geleceğini söyledi. Ancak, daha sonra bizi arayıp parasının çalındığını söyledi, bir daha kendisinden haber alamadık" dedi.
Oğlunun bulunması için İstanbul'daki tanıdıklarını aradığını ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Sönmez, "Lütfen yavrumu bana kavuştursunlar" diye konuştu.
Muhammed Sönmez'in kardeşi Mehmet Sönmez ise ailece çok üzgün olduklarını belirtip, "Cizre'deki olaylar nedeniyle iş bulamadık. Kardeşim Muhammed iş bulmak ve ailemize destek olmak için Gebze'ye gitti. Bir haftadan beri kendisine ulaşamıyoruz" dedi.
Mehmet Sönmez, köy muhtarı ile birlikte jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduklarını, en kısa zamanda güzel bir haber almayı umduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Bir haftadır kayıp olan gencin ailesi, yetkililerden yardım istedi

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
PKK saldırısında güvenlik korucusu şehit oldu, oğlu yaralı/Ek fotoğraflarPKK saldırısında güvenlik korucusu şehit oldu, oğlu yaralı/Ek fotoğraflar
Duygu Asena Roman Ödülü Oylum Yılmaz’a verildiDuygu Asena Roman Ödülü Oylum Yılmaz’a verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.