Bir haftadır kayıp olan gencin ailesi, yetkililerden yardım istedi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan Muhammed Sönmez'in (26) Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ailesi, çocuklarının hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Cizre ilçesine bağlı Kurucu köyünden çalışmak için Kocaeli'nin Gebze ilçesine giden inşaat işçisi Muhammed Sönmez'den bir haftadan beri haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine haber verdi. Oğlu Muhammed'in 3 yıl önce Gebze'ye gittiğini, en son geçen hafta telefonda görüştüğünü belirten anne Nure Sönmez, "Maddi durumumuz iyi olmadığı için oğlum Gebze'ye gitti. İnşaatta çalışıyordu. Kendisi ile sık sık görüşüyorduk ve en son geçen hafta görüştüm. Parasını aldığını ve Ramazan bayramı için Cizre'ye geleceğini söyledi. Ancak, daha sonra bizi arayıp parasının çalındığını söyledi, bir daha kendisinden haber alamadık" dedi.

Oğlunun bulunması için İstanbul'daki tanıdıklarını aradığını ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Sönmez, "Lütfen yavrumu bana kavuştursunlar" diye konuştu.

Muhammed Sönmez'in kardeşi Mehmet Sönmez ise ailece çok üzgün olduklarını belirtip, "Cizre'deki olaylar nedeniyle iş bulamadık. Kardeşim Muhammed iş bulmak ve ailemize destek olmak için Gebze'ye gitti. Bir haftadan beri kendisine ulaşamıyoruz" dedi.

Mehmet Sönmez, köy muhtarı ile birlikte jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduklarını, en kısa zamanda güzel bir haber almayı umduklarını söyledi.

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