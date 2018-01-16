Bir haftalık bebek, otoparka terk edildi (2)

AİLESİ BULUNDU

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otoparka terk edilen bir haftalık kız bebekle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bebeğin annesinin Suriye uyruklu E.D. (24), babasının ise H.D. (40) olduğu saptadı. 10 Ocak'ta Silifke Devlet Hastenesi'nde dünyaya geldiği tespit edilen bebeğin anne ve babası, Silifke'de yakalandı.

Gözaltına alınan çift, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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