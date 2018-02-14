Bir kaza böyle engellendi

Eskişehir’de bir kamyon sürücüsünün el frenini çekmeden aracını terk etmesi kısa süreli paniğe neden oldu.
Olay, İnönü ilçesinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere önce bir kamyon giriyor. Ardından kamyon sürücüsü kısa süreli bir işini halletmek için aracını terk ediyor. Tam bu sırada kamyon ise hareket etmeye başlıyor. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, kısa süreli bir panik havası yaşanıyor. O anda bir vatandaş ise hızla kamyona binerek el frenini çekmeyi başarıyor. Böylelikle muhtemel bir kaza önlenirken, çevredekiler de rahat bir nefes alıyor.
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