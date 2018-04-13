Bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 şahıs gözaltına alındı

Muş’un Bulanık ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişisinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulanık ilçesindeki hayvan pazarında iki aile arasında meydana gelen kavgada, İbrahim Güngör’ün göğsünden bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği ve 5 şahsın da darp edilerek çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen toplam 8 şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 1 adet Kaleşnikof marka silah, silaha ait şarjör ve 38 adet mermi, 1 adet silah, silaha ait şarjör ve 50 adet mermi, 1 adet üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri devam etmektedir" denildi.