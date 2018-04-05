Bir kişinin öldüğü traktör kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonrasında meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Kaza, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi Sakarya Caddesinde meydana gelmişti. İddialara göre, Yusuf Vurgun hakimiyetindeki traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan sürücü Vurgun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılmış, sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Görüntülerde traktörün yola çıkması ve yolcu minibüsüyle çarpışması gözüküyor.
Maltepe'de korkutan yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum