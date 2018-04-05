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Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Sakarya'da apart daireye fuhuş baskınında polis ekipleri 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadını gözaltına aldı.

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki ayrı apart daireye baskın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

APART DAİRELERE BASKIN

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilerle fuhuş yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ilk olarak baskını Serdivan Kemalpaşa ve İstiklan Mahallelerindeki iki apart daireye bakın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptığı belirlenen 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan N.K., O.T., Ö.A. N.H., F.K., F.Ü. ve N.Y.’yi sağlık kontrollerinin ardından emniyete götüren ekipler, baskın yapılan evlere fuhuş amacıyla geldiği belirlenen 3 kişiye ise 525'er TL idari para cezası kesti.

3 AY MÜHÜRLENDİ

Operasyonlar sonrasında Kemalpaşa ve İstiklal Mahallesindeki iki ayrı apart daire ‘Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu’ kararı ile 3 ay süreli mühürledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş travesti sakarya polis

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kayseri de ki suitler ve rezidanslara da baskın yapın neler dönüyor neler
ben anlamiyorum kadinlar hapise adamlar 500 lira ceza ile disarida? adamin zaten parasi var. kadina verecegine devlete vermis oluyor. bu adamlara hastalik bulasmiyor mu? fuhusa ortak olmuyor mu bunlar?
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