Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki ayrı apart daireye baskın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.
APART DAİRELERE BASKIN
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilerle fuhuş yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ilk olarak baskını Serdivan Kemalpaşa ve İstiklan Mahallelerindeki iki apart daireye bakın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptığı belirlenen 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan N.K., O.T., Ö.A. N.H., F.K., F.Ü. ve N.Y.’yi sağlık kontrollerinin ardından emniyete götüren ekipler, baskın yapılan evlere fuhuş amacıyla geldiği belirlenen 3 kişiye ise 525'er TL idari para cezası kesti.
3 AY MÜHÜRLENDİ
Operasyonlar sonrasında Kemalpaşa ve İstiklal Mahallesindeki iki ayrı apart daire ‘Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu’ kararı ile 3 ay süreli mühürledi.
İHA
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