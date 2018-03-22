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Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

İspanya’nın Barselona kentinde bir kadına şaka yapma gerekçesiyle durup dururken tekme atan adam, 60 bin avro tazminat ödemeye mahkum edildi.Barselona’da bir kadına durup dururken tekme atan 24 yaşındaki şakacının, kadının çok sayıda rahatsızlık yaşamasına neden olduğu ve 48 yaşındaki kadının 75 gün rapor aldığı kaydedildi.

İspanya’nın Barselona kentinde bir kadına şaka yapma gerekçesiyle durup dururken tekme atan adam, 60 bin avro tazminat ödemeye mahkum edildi.
Barselona’da bir kadına durup dururken tekme atan 24 yaşındaki şakacının, kadının çok sayıda rahatsızlık yaşamasına neden olduğu ve 48 yaşındaki kadının 75 gün rapor aldığı kaydedildi. Savcılar acı parası olarak 45 bin avro ödenmesini istediler ancak çok pişman olduğunu belirten saldırgan, bunu göstermek için tazminatı kendi kendine 60 bin avroya yükseltti. Saldırgan, kadından ayrıca özür diledi.

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