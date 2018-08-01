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Bir yanda yangın, diğer yanda tıraş

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

TOKAT Sanayi sitesinde lokantalar bölgesinde faaliyet gösteren bir lokantanın baca kısmından başlayan yangının bitişikteki binaya sıçraması paniğe neden oldu.

Bir yanda yangın, diğer yanda tıraş

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Sanayi sitesinde lokantalar bölgesinde faaliyet gösteren bir lokantanın baca kısmından başlayan yangının bitişikteki binaya sıçraması paniğe neden oldu. Yangın esnasında çatısı yanan berber ise müşterisini tıraş etmeye devam etti.
Sanayi bölgesinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana gelen yangın yan tarafta bulunan Madeni Sanatkarlar Odası ve Marangozlar Odası ve sanayi sosyal tesislerinin bulunduğu binanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden sanayi esnafı Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin 2 saatlik süren çalışması sonrasında yangın söndürüldü. CÜan kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
YANGINA RAGMEN TIRAŞA DEVAM ETTİ
Yangın esnasında lokantanın yanında bulunan berberin çatıda itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, müşterisini traş etmeyi sürdürmesi ilginç bir görüntü oluşturdu. berber ve müşteri, traş tamamlandıktan sonra dükkanından ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Bir yanda yangın, diğer yanda tıraşBir yanda yangın, diğer yanda tıraşBir yanda yangın, diğer yanda tıraşBir yanda yangın, diğer yanda tıraş

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