’Bir yere gittiğimiz yok’ dedi, yurt dışına kaçarken yakalandı

’Bir yere gittiğimiz yok’ dedikten 2 gün sonra yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Anadolu Farm kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart’ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart’ta yurt dışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri’de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın Şube Müdürü İsa Karademir gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Karademir, 21 Mart’ta yaptığı basın açıklamasında ’Bir yere gittiğimiz yok, süreci bizzat takip edeceğim’ demişti. Gazetecilere kendisini Anadolu Farm’ın kurucusu olarak tanıtan İsa Karademir’in, bu açıklamadan 2 gün sonra yurt dışına kaçmasını polisin engellediği ortaya çıktı.
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